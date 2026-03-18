Scandale CAF : Dakar réclame une enquête internationale pour corruption

L'affaire du retrait du titre de la CAN 2025 prend une tournure étatique. Ce mercredi 18 mars 2026, le Gouvernement du Sénégal est officiellement monté au créneau pour exprimer sa « vive consternation » face à la décision du jury d’appel de la CAF d'attribuer le trophée au Maroc sur tapis vert.





Dans un communiqué au ton particulièrement ferme, les autorités sénégalaises fustigent une décision d'une « gravité exceptionnelle » et « grossièrement illégale ». Dakar dénonce une interprétation erronée des règlements qui bafoue la « vérité du terrain » et porte atteinte à la crédibilité du football africain.



Plus grave encore, le Sénégal appelle à l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur des soupçons de corruption au sein de la CAF. Parallèlement à cette bataille juridique, l'État a réaffirmé sa solidarité envers les supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale du 18 janvier, assurant mettre tout en œuvre pour leur libération rapide.





MS/NDARINFO



