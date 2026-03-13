Article n°43405Top 10 buteurs sénégalais : Ismaïla Sarr sur le podium

Le classement des meilleurs buteurs sénégalais pour la saison 2025-2026, publié par Wiwsport ce vendredi 13 mars, révèle un décalage frappant entre l'efficacité en club et la présence en équipe nationale. Fait marquant : sur les dix attaquants les plus prolifiques actuellement, seuls Sadio Mané et Ismaïla Sarr faisaient partie de l'effectif sacré lors de la CAN 2025 au Maroc.





En tête de ce classement, Mbaye Diagne survole les débats. L'attaquant d'Amedspor (D2 Turquie) totalise déjà 23 buts en 28 matchs, s'imposant comme le meilleur réalisateur de sa division. Il est suivi par l'expérimenté Mame Biram Diouf (Keciorengücü, D2 Turquie) avec 14 réalisations.



Ismaïla Sarr complète le podium avec 13 buts inscrits sous les couleurs de Crystal Palace. À noter que la star des Lions, Sadio Mané (Al Nassr), pointe à la 6e place avec 10 buts, juste derrière Bamba Dieng qui affiche une belle efficacité avec Lorient (11 buts en seulement 16 matchs).





MS/NDARINFO



