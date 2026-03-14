Angleterre : Gana Gueye et Iliman Ndiaye honorés par la PFA après le sacre à la CAN 2025

Les champions d’Afrique sénégalais évoluant en Angleterre continuent de savourer leur sacre. Ce vendredi 13 mars 2026, Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye ont été officiellement honorés par l’Association des footballeurs professionnels (PFA). Cette distinction fait suite à leur victoire historique lors de la CAN 2025 au Maroc, où le Sénégal a décroché sa deuxième étoile en battant le pays hôte (1-0).





Les deux cadres d'Everton ont reçu des prix individuels personnalisés arborant le logo de la Premier League et leurs numéros de maillot respectifs. Ils rejoignent ainsi leurs compatriotes Ismaïla Sarr (Crystal Palace) et El Hadji Malick Diouf, également récompensés par la PFA pour ce titre continental.



Pour Idrissa Gana Gueye, il s'agit de son deuxième trophée de la CAN après celui de 2021, tandis qu'Iliman Ndiaye inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la compétition.





MS/NDARINFO



