FSF se démarque des déclarations d'El Hadji Ousseynou Diouf sur les terrains

La Fédération sénégalaise de football se démarque des récentes déclarations médiatiques de l'ancien international El Hadji Ousseynou Diouf, relatives notamment à la gestion des récompenses foncières octroyées par l'État aux acteurs du football. L'instance fédérale condamne fermement le fond et la forme des propos tenus.
Dans ce document officiel signé par le Secrétariat général, la FSF précise que les déclarations d'El Hadji Ousseynou Diouf n'engagent que sa propre personne et ne reflètent en aucune manière la position officielle de l'instance fédérale ni celle du Comité Exécutif. La fédération tient à se démarquer totalement des réclamations formulées concernant l'octroi des terrains.
Le communiqué rappelle que l'État du Sénégal, à travers les plus hautes autorités, a toujours fait montre d'une sollicitude constante et d'un accompagnement institutionnel et financier sans faille à l'endroit du football national. La FSF rassure que la question foncière évoquée fait l'objet d'une prise en charge diligente par les autorités de la République et demeure convaincue qu'une solution idoine sera trouvée.
L'instance fédérale précise que les déclarations publiques et la voie de presse utilisées pour poser des revendications personnelles ou collectives ne sauraient être cautionnées par l'institution, qui privilégie le dialogue républicain et les canaux administratifs appropriés.
Concernant l'actualité sportive internationale, la FSF marque également sa démarcation vis-à-vis des prises de position d'El Hadji Ousseynou Diouf sur la gouvernance du football international. Le communiqué souligne que la politique internationale de la fédération est définie par son Comité Exécutif et s'exprime par la voix de son président ou de ses porte-paroles officiels, dans le strict respect des règles diplomatiques et des relations de bon voisinage avec les instances sœurs.
MS/NDARINFO