FSF se démarque des déclarations d'El Hadji Ousseynou Diouf sur les terrains



Concernant l'actualité sportive internationale, la FSF marque également sa démarcation vis-à-vis des prises de position d'El Hadji Ousseynou Diouf sur la gouvernance du football international. Le communiqué souligne que la politique internationale de la fédération est définie par son Comité Exécutif et s'exprime par la voix de son président ou de ses porte-paroles officiels, dans le strict respect des règles diplomatiques et des relations de bon voisinage avec les instances sœurs.



