Filière oignon : La mesure radicale du ministre pour protéger les petits producteurs

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, a pris une mesure forte concernant la filière oignon. Lors d'une rencontre stratégique avec les acteurs du secteur, il a annoncé la suspension provisoire des ventes d'oignon provenant des agrobusiness. Cette décision vise à protéger les producteurs locaux et à réguler le marché national.







La mesure intervient dans un contexte où la surproduction et la concurrence des grandes exploitations menaçaient l'équilibre des prix pour les petits exploitants, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal. En suspendant temporairement les sorties de stocks des agrobusiness, le gouvernement souhaite donner la priorité à l'écoulement de la production des petits exploitants familiaux.





Dr Serigne Gueye Diop a souligné que cette régulation est nécessaire pour garantir une souveraineté alimentaire durable et assurer des revenus décents aux agriculteurs locaux. Les services du ministère resteront vigilants pour s'assurer que cette pause dans les ventes ne perturbe pas l'approvisionnement des ménages tout en stabilisant les cours du marché.





MS/NDARINFO



