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Faux visas : Un intermédiaire arrêté à Saint-Louis après avoir encaissé 5 millions FCFA

Vendredi 17 Avril 2026 - 10:59

Faux visas : Un intermédiaire arrêté à Saint-Louis après avoir encaissé 5 millions FCFA
L'Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a mis fin aux activités d'un individu impliqué dans une « association de malfaiteurs et escroquerie au visa ». L'enquête a révélé que la mise en cause proposait de faux visas pour le Canada, empochant au passage des sommes colossales.


Une première victime a ainsi versé une avance de « 3 000 000 FCFA » sans jamais obtenir le document promis ni le remboursement de ses fonds.


Le mode opératoire reposait sur des promesses non tenues sous un délai de deux mois. Suite à la médiatisation de l'affaire, une seconde victime s'est signalée pour un préjudice de « 2 000 000 FCFA ». Bien que la suspecte prétende n'avoir agi qu'en tant qu'intermédiaire, elle a été déférée au parquet.


La Police nationale rappelle avec fermeté que l'obtention de visas doit « impérativement passer par les voies officielles et diplomatiques » et appelle à une vigilance absolue face aux facilitateurs.


MS/NDARINFO
 

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