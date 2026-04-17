Faux visas : Un intermédiaire arrêté à Saint-Louis après avoir encaissé 5 millions FCFA

L'Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a mis fin aux activités d'un individu impliqué dans une « association de malfaiteurs et escroquerie au visa ». L'enquête a révélé que la mise en cause proposait de faux visas pour le Canada, empochant au passage des sommes colossales.





Une première victime a ainsi versé une avance de « 3 000 000 FCFA » sans jamais obtenir le document promis ni le remboursement de ses fonds.





Le mode opératoire reposait sur des promesses non tenues sous un délai de deux mois. Suite à la médiatisation de l'affaire, une seconde victime s'est signalée pour un préjudice de « 2 000 000 FCFA ». Bien que la suspecte prétende n'avoir agi qu'en tant qu'intermédiaire, elle a été déférée au parquet.





La Police nationale rappelle avec fermeté que l'obtention de visas doit « impérativement passer par les voies officielles et diplomatiques » et appelle à une vigilance absolue face aux facilitateurs.





MS/NDARINFO

