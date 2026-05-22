Filière riz : Le CIRIZ lance son plan d'action triennal 2026-2028 pour la souveraineté alimentaire

Le Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ) a réuni hier jeudi son conseil d'administration, ses partenaires techniques et financiers ainsi que les ministères de l'Agriculture et du Commerce pour poser les jalons de sa feuille de route stratégique pour les trois prochaines années. Fraîchement installé après le renouvellement de ses instances de direction, le comité se dote d'un plan d'action triennal (2026-2027-2028) destiné à structurer ses interventions et à mobiliser les moyens nécessaires pour relever les défis de la filière. Cette dynamique s'aligne directement sur les nouvelles orientations de l'Exécutif en matière de souveraineté alimentaire.





Renforcer la production, la transformation et la commercialisation du riz local

L'élaboration de ce plan d'action répond à une exigence de planification rigoureuse pour le nouveau bureau. « Il était important après la nouvelle assemblée générale qui a élu un bureau de direction au niveau du CIRIZ de réfléchir sur un plan d'action 2026-2028 pour voir quelles sont les contraintes principales de la filière au niveau national, quelles sont les opportunités et quelles sont les activités prioritaires », a expliqué Saliou Sarr, président d’honneur de l'organisation. Il a rappelé que la vocation première de l'interprofession reste le renforcement de la production, de la transformation et de la commercialisation du riz sénégalais. Selon lui, ce plan est calqué sur « les orientations générales de souveraineté alimentaire » du gouvernement, faisant du CIRIZ un partenaire stratégique de l'État qui « a l'obligation bien sûr d'accompagner cette filière là pour pouvoir effectivement avoir des résultats positifs ».



Administration, formation et communication : les outils d'une nouvelle visibilité

Pour le nouveau président du CIRIZ, Pape Sandiour Dieye, la priorité immédiate réside dans la structuration technique et la modernisation des méthodes de travail de l'interprofession. « Pour mettre en œuvre ce plan, il faut qu'on prépare ses outils administratifs. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui », a-t-il précisé. Ce programme d'envergure, qui intègre un plan de formation et un volet de communication global, ambitionne de poser des « actions concrètes allant dans le sens de l'amélioration de la production du riz et de la qualité de ce riz sénégalais ». Les partenaires financiers ont été activement mis à contribution lors des travaux pour cibler leurs appuis et « qu'ils regardent ce qu'ils peuvent accomplir, pour qu'ils relèvent les défis ».



Cette synergie doit permettre au CIRIZ de s'imposer comme une vitrine de référence et « d'avoir une visibilité au niveau national, régional et international ».





MS/NDARINFO



