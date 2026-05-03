Podor : des populations réhabilitent les pistes de production de la zone du Walo

Des populations du département de Podor, regroupées au sein d’une initiative inter-villageoise, ont décidé de se mobiliser ce samedi pour réhabiliter les pistes de production de la zone du Walo. Face à la dégradation avancée des voies de communication, les habitants ont choisi d'apporter une réponse endogène en collectant des fonds et en mobilisant la main-d’œuvre locale.





Une urgence avant l'hivernage

Les travaux prévus concernent le reprofilage de la piste, le remblayage des points critiques et l’installation de dispositifs de drainage. L'objectif principal est de rendre praticable l'axe Ndiayène Pendao–Loboudou Doué avant le début de la prochaine saison des pluies.





Selon Aboubakry Gollock, porte-parole de l’initiative et président de « Dental Bamtaare Maaje ndendi », les crues exceptionnelles du fleuve Sénégal en 2024 et les pluies des années précédentes ont gravement endommagé ces infrastructures, menaçant plusieurs villages d'isolement total.







Un appel à une intervention structurante de l'État

Bien que les populations agissent par leurs propres moyens pour parer à l'urgence, elles rappellent que seule une intervention durable de l'État pourra régler le problème de l'enclavement. Les habitants plaident pour des solutions à long terme, notamment le bitumage définitif de la route du Walo, la construction d’un pont stratégique sur le Doué et une réhabilitation renforcée après l'hivernage.





Aliou Alé Sall, également porte-parole, a souligné que cette dynamique regroupe une vingtaine de villages et hameaux de l’arrondissement de Thilé Boubacar. Les initiateurs ont renouvelé leur appel aux autorités et aux partenaires financiers pour soutenir ce mouvement collectif et libérer le potentiel économique de cette zone frontalière.





Avec APS







