Campagne agricole 2026 : 125 000 tonnes d'engrais déjà disponibles au Sénégal

En pleine crise internationale marquée par l'instabilité des prix des engrais, le Sénégal affiche sa détermination à garantir sa souveraineté alimentaire.



Ce mardi 21 avril 2026, le ministre de l’Agriculture s’est rendu sur le site des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) à Mbao pour s'assurer de la disponibilité des intrants avant l’hivernage.





Le bilan est rassurant : 125 000 tonnes d’engrais NPK et DAP sont déjà prêtes, complétées par d’importants stocks d’urée. Pour maximiser les rendements, une approche durable a été adoptée avec la sécurisation de 30 000 tonnes d'engrais organiques et de chaux agricole pour restaurer la fertilité des sols.





Grâce à un investissement massif de 126 milliards FCFA et un partenariat stratégique avec Indorama, le Sénégal ambitionne de porter sa capacité de production à 400 000 tonnes par an. Cette modernisation inclut l'intégration d'oligo-éléments essentiels à la photosynthèse et à la croissance des plantes.





Afin de rassurer les producteurs, des instructions ont été données pour que la distribution nationale débute de manière anticipée dès le mois de mai. L'objectif est clair : positionner le pays comme un hub industriel agricole en Afrique de l'Ouest tout en protégeant les cultivateurs des chocs extérieurs.





MS/NDARINFO

