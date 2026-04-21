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Campagne agricole 2026 : 125 000 tonnes d'engrais déjà disponibles au Sénégal

Mardi 21 Avril 2026 - 21:14

Campagne agricole 2026 : 125 000 tonnes d'engrais déjà disponibles au Sénégal
En pleine crise internationale marquée par l'instabilité des prix des engrais, le Sénégal affiche sa détermination à garantir sa souveraineté alimentaire.

Ce mardi 21 avril 2026, le ministre de l’Agriculture s’est rendu sur le site des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) à Mbao pour s'assurer de la disponibilité des intrants avant l’hivernage.


Le bilan est rassurant : 125 000 tonnes d’engrais NPK et DAP sont déjà prêtes, complétées par d’importants stocks d’urée. Pour maximiser les rendements, une approche durable a été adoptée avec la sécurisation de 30 000 tonnes d'engrais organiques et de chaux agricole pour restaurer la fertilité des sols.


Grâce à un investissement massif de 126 milliards FCFA et un partenariat stratégique avec Indorama, le Sénégal ambitionne de porter sa capacité de production à 400 000 tonnes par an. Cette modernisation inclut l'intégration d'oligo-éléments essentiels à la photosynthèse et à la croissance des plantes.


Afin de rassurer les producteurs, des instructions ont été données pour que la distribution nationale débute de manière anticipée dès le mois de mai. L'objectif est clair : positionner le pays comme un hub industriel agricole en Afrique de l'Ouest tout en protégeant les cultivateurs des chocs extérieurs.


MS/NDARINFO
 

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