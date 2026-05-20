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Vallée du fleuve Sénégal : un CRD à Saint-Louis pour planifier la campagne de lutte anti-aviaire 2026

Mercredi 20 Mai 2026

Vallée du fleuve Sénégal : un CRD à Saint-Louis pour planifier la campagne de lutte anti-aviaire 2026

Un Comité Régional de Développement (CRD) s’est tenu ce mardi 19 mai 2026 à Saint-Louis pour lancer officiellement les préparatifs de la campagne annuelle de lutte anti-aviaire dans la vallée du fleuve Sénégal. La rencontre sectorielle, présidée par le gouverneur de la région, a réuni les services techniques de l'agriculture, les collectivités territoriales ainsi que les organisations de producteurs au sein de la salle de conférence du Conseil départemental. Cette session marque le point de départ de la stratégie de sécurisation des récoltes face aux menaces écologiques qui pèsent sur le bassin agricole du nord.
 

Surveillance permanente, alerte précoce et protection de la filière rizicole

 

L’objectif de cette réunion de cadrage était de mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’un dispositif de surveillance permanente et d’alerte précoce, afin d’anticiper les vagues d’invasions d’oiseaux granivores durant la saison sèche chaude. Les participants ont planifié la coordination des interventions aéroterrestres et la mise à disposition des moyens humains et logistiques nécessaires. Les organisateurs ont insisté sur la nécessité de fédérer les énergies pour garantir une riposte réactive et ciblée sur le terrain. La réussite de cette campagne est jugée vitale pour protéger les périmètres de riz et de céréales, qui constituent les piliers de la souveraineté alimentaire et de l’économie rurale dans la vallée. Les modalités opérationnelles, le calendrier des rotations ainsi que le rôle précis de chaque brigade phytosanitaire seront finalisés dans les prochains jours, en amont du déploiement des équipes de traitement.
 

MS/NDARINFO
 



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