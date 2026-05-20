Finances publiques : les coulisses des négociations financières de Nairobi pour la dette du Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a multiplié les entretiens diplomatiques de haut niveau à Nairobi (Kenya) pour stabiliser la trajectoire de la dette publique. En marge du sommet « Africa Forward », le chef de l'État a personnellement pris en main le dossier des relations économiques internationales pour écarter tout risque de défaut de paiement et mobiliser de nouvelles ressources financières, relate Jeune Afrique.





Le soutien affiché d'Emmanuel Macron et les exigences de viabilité du FMI

Lors d’un tête-tête stratégique, le président français Emmanuel Macron a formellement assuré à son homologue sénégalais que « la France ne laisserait pas tomber le Sénégal », illustrant une volonté de coopération bilatérale renforcée face aux tensions de trésorerie accentuées par l'audit de la dette. Parallèlement, Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva.



Si le chef de l'État a exposé sa stratégie de résilience face aux chocs énergétiques mondiaux, les lignes de négociation restent complexes, l'institution financière exigeant des garanties strictes sur la viabilité de la dette à long terme. Face à l'étroitesse du marché des titres de l'UEMOA, Dakar s'active également auprès de la Banque africaine de développement (BAD) et des bailleurs de fonds du Golfe pour diversifier ses appuis et sécuriser le financement de l'économie nationale.





MS/NDARINFO



