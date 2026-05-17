NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Mauritanie : la lune aperçue, la date de l'Aïd al-Adha fixée.

Dimanche 17 Mai 2026 - 23:41

Mauritanie : la lune aperçue, la date de l'Aïd al-Adha fixée.

La Commission nationale de l’observation des croissants lunaires, relevant du ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel de la République islamique de Mauritanie, s’est réunie ce dimanche soir 17 mai 2026 (29 Dhou al-Qi’dah 1447 H). L'instance officielle a publié son communiqué fixant le début du mois de Dhou al-Hijjah et la date de la célébration de l'Aïd al-Adha (Tabaski) sur l'ensemble du territoire mauritanien.
 

Selon la déclaration officielle lue par le président de la Commission, le magistrat Mohamed Mahmoud Ould Ghali, des contacts ont été établis avec toutes les wilayas du pays et les investigations nécessaires ont été menées par les comités locaux. À la suite de ces démarches, la Commission a validé des preuves matérielles et des témoignages confirmant l’observation effective du croissant lunaire ce dimanche soir.
 

En conséquence, le lundi 18 mai 2026 est officiellement déclaré premier jour du mois de Dhou al-Hijjah de l’année hégirienne 1447. L'instance religieuse a également programmé les aspects rituels de la fête, annonçant que la prière solennelle de l’Aïd al-Adha sera célébrée le mercredi 27 mai 2026 dans l’enceinte de la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott, à partir de neuf heures du matin.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Mauritanie : la lune aperçue, la date de l'Aïd al-Adha fixée.

17/05/2026

Tabaski 2026 : la CMS annonce la célébration de la fête pour le mercredi 27 mai

17/05/2026

Date de célébration de la Tabaski 2026 : la CONACOC a tranché

17/05/2026

Opération Tabaski 2026 : Mabouba Diagne annonce un record de 47 322 moutons convoyés depuis le forail de Dahra

17/05/2026

Interpellation à l'Assemblée : la réponse du ministère de l'Éducation à Guy Marius Sagna.

17/05/2026

Refus de visas et rigueur budgétaire : l’État n'organisera aucun déplacement de supporters vers les États-Unis

17/05/2026