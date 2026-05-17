Mauritanie : la lune aperçue, la date de l'Aïd al-Adha fixée.

La Commission nationale de l’observation des croissants lunaires, relevant du ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel de la République islamique de Mauritanie, s’est réunie ce dimanche soir 17 mai 2026 (29 Dhou al-Qi’dah 1447 H). L'instance officielle a publié son communiqué fixant le début du mois de Dhou al-Hijjah et la date de la célébration de l'Aïd al-Adha (Tabaski) sur l'ensemble du territoire mauritanien.





Selon la déclaration officielle lue par le président de la Commission, le magistrat Mohamed Mahmoud Ould Ghali, des contacts ont été établis avec toutes les wilayas du pays et les investigations nécessaires ont été menées par les comités locaux. À la suite de ces démarches, la Commission a validé des preuves matérielles et des témoignages confirmant l’observation effective du croissant lunaire ce dimanche soir.





En conséquence, le lundi 18 mai 2026 est officiellement déclaré premier jour du mois de Dhou al-Hijjah de l’année hégirienne 1447. L'instance religieuse a également programmé les aspects rituels de la fête, annonçant que la prière solennelle de l’Aïd al-Adha sera célébrée le mercredi 27 mai 2026 dans l’enceinte de la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott, à partir de neuf heures du matin.





MS/NDARINFO



