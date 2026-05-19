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Volte-face d'Elon Musk : les coulisses de l'annulation de la hausse des tarifs de Starlink.

Mardi 19 Mai 2026

Volte-face d'Elon Musk : les coulisses de l'annulation de la hausse des tarifs de Starlink.

L'opérateur américain d'accès à internet par satellite Starlink a opéré un revirement stratégique après avoir notifié ses abonnés sénégalais d'une révision majeure de sa grille tarifaire. La filiale de SpaceX avait initialement annoncé une augmentation de 43 % du coût de son abonnement mensuel, lequel devait passer de 30 000 francs CFA à 42 995 francs CFA à compter du 18 juin prochain.

Pour justifier cette revalorisation financière, la multinationale avait invoqué des arguments techniques et structurels, notamment l’augmentation de la capacité globale de son réseau, l’extension de sa couverture géographique, l’amélioration de la stabilité du service ainsi que la hausse généralisée de ses coûts opérationnels à l'échelle mondiale.
 

Grogne des usagers et perspective d'un réajustement à moyen terme

 

L'officialisation de cette mesure a immédiatement suscité une vague de contestation sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Selon les éléments rapportés par le quotidien Les Échos, de nombreux internautes ont dénoncé une augmentation jugée brutale, tandis que des utilisateurs spécialisés s’interrogeaient sur la cohérence d’une telle décision commerciale alors que la firme poursuit son implantation et sa phase de conquête du marché local. Face à cette levée de boucliers de sa base d'abonnés, la direction de la compagnie d'Elon Musk a publié un second communiqué quelques instants après la première notification pour regretter la confusion et les désagréments causés, actant ainsi la suspension provisoire de la hausse. Toutefois, l'entreprise avertit qu'un ajustement de prix reste planifié dans un avenir proche et que les clients en seront préalablement avisés, maintenant la vigilance des consommateurs sur l'évolution des tarifs du haut débit satellitaire.

MS/NDARINFO
 



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