Urgences médicales : le ministère de la Santé lance le premier SMUR hospitalier de la banlieue au CHN de Pikine

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a procédé au démarrage officiel des activités du premier Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) hospitalier du SAMU national, basé au Centre Hospitalier National (CHN) de Pikine. Cette avancée s’inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de l’État, notamment la vision Sénégal 2050, la Stratégie nationale de Développement ainsi que la Lettre de Politique sectorielle.



L'implantation de cette unité d'élite vise à placer l’amélioration de l’accès aux soins critiques au cœur du renforcement du système sanitaire national, en apportant une réponse technique immédiate aux besoins de la banlieue dakaroise.





Réduction des délais d'intervention, régulation du SAMU et équité territoriale

La mise en service de ce dispositif de réanimation mobile vient renforcer la chaîne de référence sanitaire en assurant une prise en charge médicalisée, rapide et sécurisée des patients en situation critique, depuis le lieu du sinistre jusqu’aux structures hospitalières adaptées. Positionné stratégiquement au CHN de Pikine, ce SMUR permettra de réduire considérablement les délais d’intervention au profit des populations de Pikine, Guédiawaye, Thiaroye et Rufisque, grâce à une coordination radio-médicale renforcée avec la régulation du SAMU national.



L'unité jouera un rôle déterminant dans la prise en charge des urgences vitales absolues — telles que les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les traumatismes routiers graves, les urgences obstétricales ou les syndromes coronariens aigus — où le facteur temps conditionne le pronostic vital. Cette première étape amorce un déploiement progressif de structures similaires dans les autres régions du Sénégal, dans une dynamique de renforcement de l’équité territoriale.





MS/NDARINFO



