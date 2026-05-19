Déménagement administratif : la SOGEPA SN remet officiellement les clés de la 3e Sphère ministérielle de Diamniadio

La Société de Gestion du Patrimoine de l’État (SOGEPA SN) a officiellement remis, ce mardi 19 mai 2026, les clés de la 3e Sphère ministérielle au pôle urbain de Diamniadio. La cérémonie de remise protocolaire s’est tenue sous la présidence du Secrétaire général du Gouvernement, en présence du Secrétaire général de la Présidence de la République, des autorités administratives locales, des dirigeants de la SOGEPA SN ainsi que des représentants du promoteur SENEGINDIA, maître d’œuvre du projet. Cette étape marque la poursuite de la mutation et de la déconcentration de l'appareil d'État hors du centre-ville dakarois, en vue de regrouper des départements ministériels stratégiques.





Spécificités techniques et commodités du nouveau complexe intégré

L'infrastructure immobilière se déploie sur une superficie au sol de 3 150 m² et se compose de quatre immeubles de type R+8 avec sous-sol. Le complexe développe près de 20 000 m² de surfaces de bureaux entièrement équipés, configurés pour offrir une capacité d'accueil estimée à 640 postes de travail.



Conçue selon un modèle d'espace administratif intégré et mutualisé, la nouvelle sphère dispose de plusieurs commodités pour les agents publics : une pharmacie, un cabinet médical, une mosquée, une chapelle, quatre restaurants, un supermarché et une boutique, en plus de locaux dédiés aux chauffeurs et aux forces de sécurité. Côté logistique et accessibilité, l'ensemble intègre 12 ascenseurs ainsi qu'une infrastructure de stationnement comprenant 210 places de parking extérieur et des garages en sous-sol.





MS/NDARINFO



