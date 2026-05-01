Gamou NDAR 2026 : L'effervescence des dahiras pour le Hadara populaire

Une ferveur particulière anime le lycée Charles De Gaulle de Saint-Louis, qui accueille, ce vendredi 1er mai, le Khadara populaire en prélude à la 12e édition du Gamou dédié à Serigne Babacar Sy, prévu ce samedi 2 mai. Sur le terrain, les préparatifs s'intensifient avec l'installation des bâches, le nettoyage des lieux et la mise en place méticuleuse des espaces d'accueil.





Des centaines de jeunes, issus de divers dahiras tidianes, se mobilisent avec dévotion pour garantir le bon déroulement de cet événement spirituel majeur.





Des milliers de fidèles sont attendus dès aujourd’hui pour célébrer ce Gamou, une tradition initiée par Serigne Babacar Sy lui-même.





En choisissant la ville tricentenaire de Saint-Louis pour abriter ce rassemblement, le saint homme a scellé un lien historique et spirituel indéfectible entre la cité du Nord et la Tidjanya. Cette mobilisation témoigne une nouvelle fois de l'attachement des disciples aux enseignements et à l'héritage de Malick Sy.





