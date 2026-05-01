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Hôtels et appartements meublés : Ce que dit la nouvelle circulaire du Ministère du Tourisme

Vendredi 1 Mai 2026 - 11:15

Hôtels et appartements meublés : Ce que dit la nouvelle circulaire du Ministère du Tourisme

Dans le cadre de la promotion d'un environnement des affaires attractif et sécurisé, le Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT) a publié un communiqué rappelant les règles strictes régissant le secteur de l'hébergement. Le département informe les investisseurs, promoteurs et exploitants que l'ouverture de tout établissement (hôtels, résidences, auberges, appartements meublés) demeure impérativement soumise à l'obtention préalable d'un agrément et d'une autorisation expresse.


Cette mesure s'appuie sur le décret n°2005-145 du 02 mars 2005, visant à garantir la qualité de l'offre touristique nationale tout en sécurisant les investissements face à toute exploitation hors du cadre réglementaire.
 

Un accompagnement personnalisé pour la conformité des projets

 

Pour faciliter ces démarches administratives, le Ministère réaffirme sa volonté d'accompagner activement les acteurs du secteur à travers ses services compétents, notamment la Direction de la Réglementation touristique. Cet appui vise à favoriser une concurrence saine et équitable tout en veillant à la conformité des projets aux normes en vigueur.


Le communiqué précise toutefois que tout manquement expose les contrevenants à des mesures correctives prévues par les textes, tout en réitérant l'engagement de l'État pour un développement harmonieux et durable du tourisme au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


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