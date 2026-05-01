Grand Yoff : Une femme arrêtée pour avoir incendié le studio de son ex-compagnon par vengeance

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation d’une femme pour incendie criminel, destruction de biens d’autrui, mise en danger de la vie d’autrui et violation de domicile avec usage de clés. Les faits se sont déroulés le 29 avril 2026, lorsqu'un homme s'est présenté à la police pour signaler que son studio, situé au quartier Arafat, était la proie des flammes. L’incendie, qui s'est déclaré au premier étage d'un immeuble abritant plusieurs familles, a pu être maîtrisé grâce à l'intervention des riverains.







Des dégâts considérables et une identification par vidéosurveillance

L'inspection des lieux a révélé des pertes matérielles majeures, incluant la destruction totale du mobilier, d'un téléviseur de 75 pouces et du réseau électrique. L'enquête a rapidement progressé grâce aux témoignages et à l'exploitation de la vidéosurveillance d'un établissement voisin. Sur les images, la victime a formellement reconnu son ex-compagne, avec qui il venait de rompre. La suspecte a finalement été localisée et interpellée le 30 avril 2026 sur son lieu de travail, aux Parcelles Assainies.







Des aveux motivés par un sentiment d'humiliation





Confrontée aux preuves, la mise en cause est passée aux aveux. Elle a expliqué avoir agi par vengeance, ne supportant pas de voir son ex-compagnon s'afficher avec une nouvelle partenaire dans le restaurant où elle travaille. Profitant d'un double des clés conservé après leur séparation, elle s'est introduite dans le domicile pour y mettre le feu avant de prendre la fuite. Elle a été placée en garde à vue et l'enquête se poursuit.







MS/NDARINFO





