Télécoms : Sonatel investit 20 % de son chiffre d'affaires pour couvrir 98 % du pays en 4G

Le groupe Sonatel réaffirme son ambition de ne laisser aucun citoyen en marge de la transformation numérique grâce à un investissement massif représentant près de 20 % de son chiffre d’affaires. Cet effort financier permet aujourd'hui à l'opérateur de revendiquer un taux de couverture 4G de 98 % de la population, tout en assurant une accessibilité totale sur l'ensemble du territoire national grâce à l'apport de la technologie satellitaire.





Symbole de cette expansion, le lancement de la millième plaque fibre à la gare de Dakar souligne la volonté de l'opérateur de relier les régions et les opportunités économiques, à l'image du réseau ferroviaire qui unit les territoires.





Un engagement humain et écologique au service du développement durable

Au-delà de la performance technologique, le dernier rapport de Responsabilité Sociétale d'Entreprise de Sonatel met en avant un alignement stratégique sur onze objectifs de développement durable. L'entreprise mise particulièrement sur l'éducation avec vingt-sept mille jeunes formés aux métiers du numérique au cours de l'année 2025, portant le nombre total de bénéficiaires à cent mille depuis la création des Orange Digital Centers. Sur le plan social et écologique, quatre cent elles cinquante mille personnes ont déjà bénéficié d'un accès à l'eau potable ou aux soins de santé grâce aux programmes de développement local.







Malgré une couverture haut débit quasi totale, un défi majeur persiste puisque moins de la moitié de la population exploite effectivement le réseau disponible. Pour combler ce décalage d'usage, le groupe intensifie ses programmes de formation pratique, affichant un taux d'insertion professionnelle de 100 % pour les jeunes issus de ses cursus certifiants. Parallèlement, Sonatel accélère sa transition verte avec mille sites techniques fonctionnant désormais à l'énergie solaire, s'inscrivant dans une trajectoire de neutralité carbone fixée pour 2040.





Avec une empreinte économique globale évaluée à 1 108 milliards de FCFA, l'entreprise confirme son rôle de pilier de l'économie sénégalaise tout en prônant un numérique performant, souverain et durable.





MS/NDARINFO



