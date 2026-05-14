Macky Sall à l'ONU : Le Khalife général des Tidianes apporte son soutien officiel

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a officiellement apporté son soutien à la candidature de l’ancien président Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations unies. Recevant ce jeudi 14 mai 2026 une délégation de la Convergence citoyenne conduite par son coordonnateur Babacar Gaye, le patriarche de Tivaouane a salué les qualités d'homme d'État de l'ancien dirigeant sénégalais, marquant ainsi une étape symbolique majeure dans cette offensive diplomatique.





Portant la parole du Khalife, Cheikh Sidy Ahmed Sy Dabakh a tenu à préciser que cet appui transcendait les clivages politiques habituels. « Ce n’est pas un soutien partisan, mais un mérite, un appui fondé sur les qualités de l’homme d’État qu’il incarne », a-t-il souligné. Pour la famille de Tivaouane, les douze années de présidence de Macky Sall constituent un gage de gestion rigoureuse, tant au service du Sénégal que de la stabilité mondiale.





Pour les autorités religieuses de la cité tricentenaire, cette ambition onusienne doit être perçue comme un levier de rayonnement international pour le pays. « Aujourd’hui, sa candidature doit être une fierté pour tout le peuple sénégalais », a conclu le porte-parole, avant de formuler des prières pour le succès de cette nouvelle étape de la carrière de l'ancien chef de l'État.





Cette audience à Tivaouane intervient dans le cadre d'une tournée nationale de la Convergence citoyenne visant à fédérer les forces vives de la nation — religieuses, coutumières et civiles — autour de ce projet d'envergure. En obtenant l'onction d'une des voix les plus influentes du pays, les promoteurs de la candidature de Macky Sall renforcent la légitimité nationale de leur démarche sur la scène internationale.





MS/NDARINFO

