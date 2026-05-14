Habitat social : Le FONSIS lance « Kajom Capital » pour financer 20 000 logements

Le Fonds Souverain d’Investissements Sénégalais (FONSIS) a signé, ce mercredi 13 mai 2026, un accord-cadre avec le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) pour le lancement de « Kajom Capital ». Ce nouveau mécanisme de financement ambitieux vise la réalisation de 20 000 logements sur une période de dix ans, marquant une étape majeure dans la stratégie nationale d'accès à la propriété.







La phase pilote du programme débutera dès cette année avec une enveloppe initiale de 5 milliards de francs CFA. Ce premier financement est destiné à la construction de 200 logements en 2026. Ce dispositif permet de structurer une offre de financement adaptée aux revenus des ménages sénégalais, tout en garantissant la viabilité économique des projets immobiliers.







Bien que le programme « Kajom Capital » soit conçu pour couvrir l’ensemble du territoire national, une attention particulière sera portée aux zones à forte pression démographique. Les régions de Dakar, Thiès et Mbour constituent les axes prioritaires de cette première phase, afin de répondre à l'urgence de la demande en milieu urbain et périurbain.







En associant le FONSIS et le FHS, le gouvernement mise sur une synergie entre l'investissement souverain et les mécanismes de garantie sociale. L'objectif final est de proposer des solutions d'acquisition de logements à des coûts maîtrisés, permettant ainsi aux populations d'accéder à un habitat décent dans des conditions de financement sécurisées et durables.







MS/NDARINFO





