Guédiawaye : Une femme d'affaires gambienne arrêtée pour une escroquerie de 673 millions

Le commissariat de Guédiawaye a hérité d'une affaire d'escroquerie portant sur des montants vertigineux. Une femme d'affaires de nationalité gambienne, identifiée sous les initiales A. S. Tréra, a été conduite directement au poste de police par son propre fournisseur, un riche commerçant grossiste basé à Bargny. Ce dernier, après avoir vainement attendu le remboursement de ses créances, a décidé de livrer lui-même la suspecte aux autorités avant de déposer une plainte formelle.





Un préjudice record de 673 millions de FCFA

La relation d’affaires, nouée à Touba en 2023, reposait initialement sur la fourniture de lait en poudre destiné au marché gambien. Cependant, au fil des transactions, l’ardoise de la commerçante s'est alourdie pour atteindre 200 millions de FCFA. L'arnaque a pris une ampleur supérieure en février 2026, lorsque la mise en cause a convaincu le grossiste de lui confier un stock de riz d'une valeur de 330 millions de FCFA. Au lieu de restituer les fonds, elle aurait utilisé l'argent de la vente pour financer ses propres importations depuis l'Europe.





Une ultime ruse à 39 millions de FCFA

Non contente de ce passif, A. S. Tréra a sollicité une nouvelle fois le commerçant pour obtenir 39 millions de FCFA supplémentaires, prétextant des frais de dédouanement pour un stock fictif. Elle avait même proposé que la somme soit remise à son frère résidant à Sacré-Cœur pour rassurer sa victime. Face à cette énième trahison, le préjudice total a été évalué à 673 800 000 FCFA. Sur ordre du procureur de Pikine/Guédiawaye, la femme d'affaires a été placée en garde à vue, malgré ses promesses de règlement partiel sous quelques semaines.





MS/NDARINFO



