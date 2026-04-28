Classement Banque mondiale : Le Sénégal sacré champion d'Afrique de la statistique

Le Sénégal s'illustre dans le domaine de la gouvernance des données. Selon un communiqué officiel publié ce lundi 27 avril 2026, la Banque mondiale a classé le Sénégal à la première place en Afrique pour ses Indicateurs de Performance Statistique (IPS). Avec un score exceptionnel de 81,4 points sur 100, le pays devance désormais des puissances régionales telles que l’Afrique du Sud (81,3), l’Île Maurice (80,4) et l’Égypte (78,1). Cette performance marque une progression fulgurante, le Sénégal ayant occupé la quatrième place du classement en 2022 et 2023.





Une reconnaissance de la maturité du système national

Le pays doit ce résultat à la maturité et à l'efficacité de son Système Statistique National (SSN). L'évaluation de la Banque mondiale repose sur cinq piliers stratégiques : l’utilisation des données, l’accès et la diffusion, les produits statistiques, les sources de données et l’infrastructure technologique. Cette distinction internationale, qui coïncide avec les 20 ans de l’ANSD et de la réforme du SSN, témoigne de la rigueur méthodologique et des investissements massifs consentis par l’État du Sénégal pour faire de la statistique un levier de souveraineté et de développement.





Consolider les acquis et innover dans la collecte

Fort de ce leadership continental, le Sénégal ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les autorités entendent consolider ces acquis à travers le renforcement des capacités des producteurs de données et l’élargissement de la couverture des enquêtes nationales. L'accent sera mis sur une exploitation plus accrue des sources administratives et l’intégration de nouvelles technologies dans la collecte de l'information. Cette stratégie vise à maintenir un système statistique stable, cohérent et ouvert, au service des politiques publiques et de la croissance économique.





MS/NDARINFO



