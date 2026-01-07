Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Guédiawaye: cinq personnes interpellées après une agression filmée devenue virale

Mercredi 7 Janvier 2026

Guédiawaye: cinq personnes interpellées après une agression filmée devenue virale

Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Guédiawaye a interpellé cinq personnes suite à la diffusion d'une vidéo virale montrant une agression d'une rare violence à hauteur de l'arrêt "Dial Mbaye", a-t-on appris de sources policières.
 

Suite à la diffusion massive de cette vidéo sur les réseaux sociaux, les services de police ont immédiatement ouvert une enquête d'office, selon les mêmes sources.
 

L'exploitation des images et les investigations de terrain ont permis d'identifier les auteurs présumés de ces actes de vandalisme, précise-t-on.
 

L'opération, menée avec célérité par les unités de recherche, a abouti à l'interpellation de cinq individus mis en cause pour rassemblement illicite ainsi que pour dommages aux personnes et aux biens.
 

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, indique-t-on.


L'enquête se poursuit activement afin de déterminer l'étendue de leurs responsabilités et d'identifier d'éventuels complices, précisent les mêmes sources.

MS

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura

Le supporter congolais Lumumba en pleurs après le chambrage d'Amoura
L'attaquant algérien Mohammed Amoura a chambré l'iconique supporter de la RD Congo, Michel Kuka...

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans
Le Sénégal et le Mali s'affronteront vendredi 9 janvier en quart de finale de la CAN-2025 au Grand...

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

31/12/2025
SERVICES