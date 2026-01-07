Guédiawaye: cinq personnes interpellées après une agression filmée devenue virale

Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Guédiawaye a interpellé cinq personnes suite à la diffusion d'une vidéo virale montrant une agression d'une rare violence à hauteur de l'arrêt "Dial Mbaye", a-t-on appris de sources policières.





Suite à la diffusion massive de cette vidéo sur les réseaux sociaux, les services de police ont immédiatement ouvert une enquête d'office, selon les mêmes sources.





L'exploitation des images et les investigations de terrain ont permis d'identifier les auteurs présumés de ces actes de vandalisme, précise-t-on.





L'opération, menée avec célérité par les unités de recherche, a abouti à l'interpellation de cinq individus mis en cause pour rassemblement illicite ainsi que pour dommages aux personnes et aux biens.





Les mis en cause ont été placés en garde à vue, indique-t-on.





L'enquête se poursuit activement afin de déterminer l'étendue de leurs responsabilités et d'identifier d'éventuels complices, précisent les mêmes sources.



MS





