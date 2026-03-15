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Infrastructures : Le plan d'urgence de Déthié Fall pour les ponts de Simal et Sakhor

Dimanche 15 Mars 2026 - 07:23

Infrastructures : Le plan d'urgence de Déthié Fall pour les ponts de Simal et Sakhor

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé ce samedi 14 mars 2026 la mise en place d'une "solution transitoire" pour désengraver la zone de Simal et Fimela. Lors d'une visite de terrain destinée au diagnostic technique des ponts de Simal et Sakhor, le ministre a suggéré le démarrage immédiat des travaux d'une voie de contournement de trois kilomètres pour assurer la traversée en toute sécurité.
 

Refusant les promesses sans lendemain, Déthié Fall a précisé que cette alternative permettra de soulager les usagers en attendant la finalisation des études techniques nécessaires à la réhabilitation complète des ouvrages. Pour accompagner les populations, notamment les plus jeunes, des bus seront mis à disposition des élèves pour assurer la liaison via cette nouvelle voie.

Le ministre s'est félicité de l'anticipation des services de l'Ageroute, qui avaient déjà mesuré le linéaire pour proposer ces solutions d'urgence.
 

MS/NDARINFO
 


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