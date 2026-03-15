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Grand-Yoff : Une moto de 4,5 millions retrouvée démantelée par la police

Dimanche 15 Mars 2026 - 07:16

Grand-Yoff : Une moto de 4,5 millions retrouvée démantelée par la police

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a démantelé une partie d'un réseau spécialisé dans le vol de deux-roues de luxe. Un individu a été interpellé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et recel, suite au vol d’un motocycle de marque ADV d’une valeur de 4 500 000 FCFA.
 

Grâce à des investigations techniques, l'engin a été localisé au quartier Grand-Yoff 1, dissimulé sous une bâche. La moto était déjà en cours de démantèlement, amputée de ses phares, de sa plaque et de son boîtier CDI.


Le suspect principal, appréhendé dans un immeuble du secteur, a prétendu avoir acheté le motocycle pour seulement 900 000 FCFA auprès de deux individus à Sud-Foire, sans aucun document ni clé. Placé en garde à vue, il laisse derrière lui une enquête active visant à identifier ses complices toujours en cavale.
 

MS/NDARINFO
 

 


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