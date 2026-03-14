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Alliance APTE : Ousmane Sonko consolide ses soutiens lors d'un huis clos

Samedi 14 Mars 2026 - 23:53

Alliance APTE : Ousmane Sonko consolide ses soutiens lors d'un huis clos

Ousmane Sonko accélère la cadence. Ce samedi 14 mars 2026, le président de PASTEF Les Patriotes a tenu une rencontre stratégique à huis clos avec les leaders de la toute nouvelle coalition APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique). Qualifiant ces échanges de « fructueux et résolument constructifs », le Premier ministre marque ainsi une étape décisive dans la réorganisation de son camp.
 

Cette dynamique se poursuivra dès demain avec la réunion du Conseil national de PASTEF, qu'il présidera personnellement. À travers cette succession de rencontres au sommet, Ousmane Sonko envoie un signal fort sur la solidité et l'ambition de son socle politique, concluant sa déclaration par une formule sans équivoque : « Le rouleau est en marche ! ».
 

MS/NDARINFO
 


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