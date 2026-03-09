Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Saint-Louis : L'OLAC célèbre le 8 mars avec des dons aux couches vulnérables

Lundi 9 Mars 2026

L'Office des Lacs et Cours d'Eau du Sénégal (OLAC) a célébré ce lundi la Journée mondiale de la femme en apportant son soutien à trois catégories de couches vulnérables à Saint-Louis : les femmes de la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC), les élèves non-voyants de l'école élémentaire Boly Diaw et les jeunes filles du lycée Ameth Fall.


"Le 8 mars est une journée commémorative du droit des femmes à travers le monde. Les femmes constituent une couche très vulnérable dans la société traditionnelle, surtout la société traditionnelle africaine", a déclaré Diarra Sow, directrice de l'OLAC.
 

Elle a souligné que depuis quelques années, "plusieurs politiques sont en train d'être menées pour favoriser l'autonomisation des femmes, instaurer l'égalité des sexes et promouvoir le leadership féminin".
 

La directrice a expliqué le choix des bénéficiaires. "Ce choix est motivé par les orientations de nos autorités pour promouvoir l'égalité, la justice et les droits des femmes", a-t-elle affirmé, rappelant que "les droits des femmes, c'est les droits humains, droits à l'éducation, droits au travail, droits à l'eau, mais aussi le droit de faire des activités économiques génératrices de revenus".
 

Les dons distribués comprenaient des serviettes hygiéniques pour les femmes et les filles, des denrées alimentaires (oignons, pommes de terre, lait, sucre, dates, chocolat, mayonnaise) ainsi que du matériel didactique pour le lycée Ameth Fall et l'école élémentaire Boly Diaw.
 

Pour la MAC de Saint-Louis, l'OLAC a particulièrement adapté les dons à la période du Ramadan avec du lait, du sucre, des dates et du chocolat, en plus des serviettes hygiéniques et autres denrées.
 

"Chaque année, il y a une subvention que l'OLAC fait à cette activité. C'est une somme assez importante qu'on mobilise pour célébrer la femme, mais aussi pour appuyer ces couches vulnérables", a précisé Diarra Sow.
 

L'action illustre l'engagement de l'OLAC dans la promotion du genre féminin et la valorisation des actions menées localement en faveur des couches vulnérables, conformément aux orientations des autorités sénégalaises.
 



