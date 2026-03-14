Khalifa Sall sort de son silence et tacle les "novices" au pouvoir

Khalifa Babacar Sall rompt le silence. Le leader de Taxawu Sénégal est sorti de sa réserve ce samedi 14 mars 2026, lors d’une rencontre organisée par le Daaray jeunesse sur le thème des « dérives du populisme ». L'ancien maire de Dakar a porté des critiques acerbes contre le régime de Pastef, qu'il qualifie de pouvoir de « novices » et d'« incompétents ».





Exprimant ses regrets concernant son alliance passée avec Ousmane Sonko au sein de Yewwi Askan Wi, Khalifa Sall a appelé à la formation d'une nouvelle et large alliance de l'opposition pour « bouter ce régime hors du pouvoir ».



Pour lui, l'heure n'est plus à l'observation mais à l'action unifiée : « Personne ne peut réussir seul. C’est pourquoi nous devons nous retrouver et nous rassembler », a-t-il martelé, tout en promettant de ne pas reproduire les méthodes du passé dans ce nouveau combat politique.





MS/NDARINFO



