Portrait : Korka Diaw, la lionne du riz local dans la vallée du fleuve Sénégal

Figure emblématique de la vallée du fleuve Sénégal, Korka Diaw s'est imposée comme la voix incontournable des femmes rurales et de la souveraineté alimentaire.





Originaire de Matam et établie à Richard-Toll, cette entrepreneure au parcours atypique — elle a quitté les bancs de l'école en classe de CM2 — dirige aujourd'hui le Réseau des femmes agricultrices du nord (REFAN).





Cette organisation d'envergure mobilise plus de 16 000 membres, dont 3 000 jeunes filles, autour d'un objectif commun : transformer l'agriculture locale en un levier d'autonomisation économique.





Promotrice d'une marque de riz local, Korka Diaw mène un combat quotidien pour prouver que la production sénégalaise peut rivaliser avec les importations.





Son leadership, reconnu par de multiples distinctions dont celle de Meilleure entrepreneure agricole 2023 et une récente décoration du ministre Mabouba Diagne lors de l'African Food Systems Forum 2025, dépasse les champs. Invitée dans les plus grands instituts supérieurs du pays, elle partage son expérience avec les étudiants, incarnant la preuve que la détermination et l'amour de la terre sont les moteurs d'une réussite communautaire durable.





NDARINFO D’APRÈS L’APS





