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Mbour : Un incendie dévaste plusieurs boutiques au marché central

Dimanche 15 Mars 2026 - 07:20

Mbour : Un incendie dévaste plusieurs boutiques au marché central

Le marché central de Mbour a été le théâtre d’un violent incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Le sinistre, qui s’est déclaré à proximité de la pharmacie Le Soleil, a ravagé de nombreux magasins et boutiques, causant d'importants dégâts matériels pour les commerçants de la zone.


Le préfet du département, Amadou Diop, s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des pertes. Si l'origine du feu demeure pour l'instant inconnue, une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les causes exactes de cette tragédie qui vient une nouvelle fois frapper l'un des poumons économiques de la Petite Côte.
 

MS/NDARINFO
 


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