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Guéoul : Ousmane Sonko s'incline devant la mémoire du Khalife Cheikh Makhfou Aïdara

Mercredi 25 Mars 2026 - 14:07

Guéoul : Ousmane Sonko s'incline devant la mémoire du Khalife Cheikh Makhfou Aïdara
Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu ce mercredi 25 mars 2026 à Guéoul pour présenter, au nom du chef de l'État et de la Nation, les condoléances officielles du gouvernement à la suite du rappel à Dieu tragique du Khalife, Cheikh Makhfou Aïdara, et de ses deux épouses dans un accident de la route.

Ce déplacement au cœur du Ndiambour témoigne de la haute considération des autorités envers les foyers religieux du pays et leur volonté d'accompagner les familles spirituelles dans les moments de dures épreuves. Reçu par la famille éplorée, le chef du gouvernement s'est incliné devant la mémoire de l'illustre disparu, rappelant son rôle de régulateur social et d'artisan de paix durant ses quarante-cinq ans de magistère (1981-2026).


Le Premier ministre a profité de ce moment de recueillement national pour saluer l'intronisation pacifique du nouveau Khalife de Guéoul, Chérif Chaya Aïdara (frère du défunt), formulant des vœux de réussite pour la perpétuation de l'œuvre islamique de la communauté Khadriya locale. Les dignitaires religieux ont chaleureusement remercié Ousmane Sonko pour sa présence spontanée et ont formulé des prières ardentes pour la stabilité du Sénégal et la réussite de la mission de l'exécutif à la tête de l'État.

MS/NDARINFO
 

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