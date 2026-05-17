Guéoul : Diomaye présente ses condoléances à la famille de Cheikh Makhfou Aïdara

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce dimanche 17 mai 2026 à Guéoul pour présenter ses condoléances à la communauté khadriya suite au décès de Cheikh Makhfou Aïdara, dit Chérif Bouh et de ses deux épouses survenu lors d'un accident sur la route de Diama. Le chef de l’État a été reçu avec solennité par Cheikh Chaya Aïdara.



À l’occasion de cette audience, le président de la République a tenu à renouveler de vive voix la compassion et la solidarité de la nation à l’endroit de la famille cruellement endeuillée.



Devant les dignitaires et les fidèles de la confrérie, Bassirou Diomaye Faye a salué l’immense héritage spirituel, moral et pacifique légué par Cheikhna Cheikh Saadbou au Sénégal et dans toute la sous-région ouest-africaine. Le chef de l'État a magnifié le rôle stabilisateur de ce foyer religieux, avant de recueillir des prières pour le repos éternel des disparus et pour la préservation de la cohésion nationale.



Il faut rappeler que dans le même sillage, le Premier ministre Ousmane Sonko s'était rendu le mercredi 25 mars 2026 à Guéoul pour présenter, au nom du chef de l'État et de la Nation, les condoléances officielles du gouvernement.





MS/NDARINFO





