Visite présidentielle dans le Ndiambour : le geste fort de Bassirou Diomaye Faye chez le Khalif à Louga

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué un déplacement hautement symbolique ce dimanche 17 mai 2026 dans la commune de Louga. Le chef de l’État a été reçu à son domicile par le Khalif Thierno Bassirou Mountaga Daha. Lors de cette audience solennelle à huis clos, le président de la République a sollicité auprès du guide religieux des prières ardentes de réussite et de paix pour le Sénégal afin de pouvoir mener à bien la lourde mission que le peuple sénégalais lui a confiée à la tête du pays.





Cette démarche, qui s’inscrit dans la pure tradition républicaine, traduit de manière éloquente les liens profonds et séculaires qu’entretiennent les institutions de la République avec les grandes familles religieuses du pays, piliers de la stabilité sociale. Après cette étape lougatoise, le cortège présidentiel prendra la direction de la sainte commune de Guéoul.





Le président Bassirou Diomaye Faye s'y rendra pour présenter de vive voix les condoléances de la nation entière suite à la douloureuse disparition du regretté Khalif Cheikh Makhfou Aidara, une perte immense pour la communauté musulmane.





MS/NDARINFO



