Africa NextGen Economist Prize : le message inspirant d’Abdoulaye Ndiaye à la jeunesse après son sacre

Le couronnement historique du premier lauréat de l’Africa NextGen Economist Prize continue de susciter de vives réactions à travers le continent. Face à une concurrence féroce regroupant plus de 70 candidats de haut niveau, c'est finalement Abdoulaye Ndiaye, professeur assistant à la prestigieuse Stern School of Business de la New York University et chercheur affilié au Finance for Development Lab, qui a été récompensé à l’unanimité par le jury international.





Porté par cette distinction inédite créée par Jeune Afrique et The Africa Report, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD) et la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi), l'économiste sénégalais de 37 ans a tenu à lancer un appel solennel à la nouvelle génération d’intellectuels africains : « Je souhaite que ce prix inspire les plus jeunes à se tourner vers la recherche ».







Ce plaidoyer en faveur de la science économique endogène résonne comme un tournant pour la recherche sur le continent, à une époque où la souveraineté financière et la transformation structurelle des États africains s'imposent au cœur des débats mondiaux.





Diplômé de l'École polytechnique de Paris et titulaire d'un doctorat de Northwestern University, le jeune chercheur incarne cette élite scientifique résolue à mettre la rigueur académique au service de l'action publique concrète.





Sa consécration à Kigali, devant les plus grands décideurs économiques du continent, démontre que la production d'une pensée africaine de pointe est désormais indispensable pour concevoir les modèles de développement de demain et relever le défi majeur de la mobilisation des ressources domestiques.





MS/NDARINFO



