Guy Marius Sagna engage la bataille de l'encadrement des fonds politiques

Le député Guy Marius Sagna a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement de la gouvernance publique et de la transparence en soumettant un paquet de quatre propositions de loi à son groupe parlementaire.





Inscrite dans la dynamique de « rupture » portée par les nouvelles autorités, cette initiative vise principalement à encadrer les fonds politiques de l'État. Le parlementaire reconnaît que ces réformes exigeantes peuvent susciter des résistances, mais les juge nécessaires pour favoriser une meilleure gestion au service des citoyens.





Annoncée dès le mois de mars 2026, cette proposition de loi cible l’ensemble des fonds concernés et ne se limite pas à ceux de la Présidence de la République. Pour consolider ce contrôle, le texte prévoit la création d’une commission chargée de la vérification des crédits alloués à ces enveloppes, renforçant ainsi la reddition des comptes.







Au-delà des aspects budgétaires, le premier texte déposé s'attaque aux cumuls de fonctions des responsables des exécutifs territoriaux, visant à empêcher qu’une même personne exerce simultanément les fonctions de maire ou de président de conseil départemental et celles de ministre ou de directeur général.





En parallèle, outre une modification de l’article 2 de la loi portant Code du domaine de l’État, Guy Marius Sagna propose une réforme du statut du personnel de la Police nationale. Ce texte vise à reconnaître le droit syndical aux policiers, tout en maintenant l’interdiction du droit de grève afin de préserver la continuité du service public de sécurité.





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