NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Hantavirus : Le Sénégal est hors de danger, le Ministère de la Santé rassure les populations

Mardi 12 Mai 2026 - 23:25

Hantavirus : Le Sénégal est hors de danger, le Ministère de la Santé rassure les populations

Dans un communiqué officiel publié ce lundi 11 mai 2026, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a tenu à clarifier la situation concernant le hantavirus. À ce jour, aucun cas n’a été enregistré au Sénégal, ni dans aucun autre pays du continent africain. Les autorités sanitaires précisent que les foyers de contamination actuels se situent principalement en Amérique du Sud et sur quelques îles de l’Atlantique, où les patients sont pris en charge sous la coordination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
 

Malgré l’absence de menace directe sur le territoire national, le ministère assure que le Sénégal n'est pas pour autant désarmé. Un dispositif de surveillance épidémiologique actif est déployé, soutenu par des capacités de diagnostic biologique performantes et une équipe technique mobilisée en permanence. Cette vigilance accrue permet de suivre avec attention l'évolution de la situation sanitaire internationale en étroite collaboration avec les partenaires techniques compétents.
 

Le hantavirus se manifeste par des signes cliniques qu'il est important de connaître pour éviter toute confusion. Les symptômes incluent généralement de la fièvre persistante, des douleurs musculaires, une sensation de fatigue intense et des problèmes respiratoires dans les stades plus avancés.
 

Le virus étant particulièrement infectieux, le Ministère de la Santé insiste sur le respect strict des mesures d'hygiène élémentaires. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le nettoyage rigoureux des espaces de vie, une gestion appropriée des déchets et la bonne conservation des aliments (pour éviter les contacts avec des rongeurs, vecteurs potentiels) demeurent les remparts les plus efficaces. En cas de doute, le recours précoce aux structures de santé est essentiel pour garantir une prise en charge optimale.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

07/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Hantavirus : Le Sénégal est hors de danger, le Ministère de la Santé rassure les populations

12/05/2026

"Saint-Louis Jazz, histoire d’un festival 1991-2004" : Abdou Khadre Diallo ressuscite l'âge d'or du jazz à Ndar

12/05/2026

Ranérou : Inauguration de mini-centrales solaires 2.0 pour désenclaver électriquement le Ferlo

12/05/2026

ERRATUM | SAED : le syndicat réclame le paiement des avances mais ne menace pas de grève

12/05/2026

Sortie de la 49e promotion de l’ENP : Le ministre Mouhamadou Bamba Cissé prône l'humanité et le droit

12/05/2026

Le Code électoral de la discorde : Abdou Mbow fustige le « guide des illusions »

12/05/2026