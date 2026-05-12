Hantavirus : Le Sénégal est hors de danger, le Ministère de la Santé rassure les populations

Dans un communiqué officiel publié ce lundi 11 mai 2026, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a tenu à clarifier la situation concernant le hantavirus. À ce jour, aucun cas n’a été enregistré au Sénégal, ni dans aucun autre pays du continent africain. Les autorités sanitaires précisent que les foyers de contamination actuels se situent principalement en Amérique du Sud et sur quelques îles de l’Atlantique, où les patients sont pris en charge sous la coordination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).





Malgré l’absence de menace directe sur le territoire national, le ministère assure que le Sénégal n'est pas pour autant désarmé. Un dispositif de surveillance épidémiologique actif est déployé, soutenu par des capacités de diagnostic biologique performantes et une équipe technique mobilisée en permanence. Cette vigilance accrue permet de suivre avec attention l'évolution de la situation sanitaire internationale en étroite collaboration avec les partenaires techniques compétents.





Le hantavirus se manifeste par des signes cliniques qu'il est important de connaître pour éviter toute confusion. Les symptômes incluent généralement de la fièvre persistante, des douleurs musculaires, une sensation de fatigue intense et des problèmes respiratoires dans les stades plus avancés.





Le virus étant particulièrement infectieux, le Ministère de la Santé insiste sur le respect strict des mesures d'hygiène élémentaires. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le nettoyage rigoureux des espaces de vie, une gestion appropriée des déchets et la bonne conservation des aliments (pour éviter les contacts avec des rongeurs, vecteurs potentiels) demeurent les remparts les plus efficaces. En cas de doute, le recours précoce aux structures de santé est essentiel pour garantir une prise en charge optimale.





MS/NDARINFO



