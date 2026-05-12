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ERRATUM | SAED : le syndicat réclame le paiement des avances mais ne menace pas de grève

Mardi 12 Mai 2026 - 20:45

ERRATUM | SAED : le syndicat réclame le paiement des avances mais ne menace pas de grève

Suite à la diffusion du communiqué du Bureau national du syndicat des travailleurs ce 12 mai 2026, il convient de rectifier qu'à ce stade, aucune menace de grève n'a été formulée par l'organisation syndicale.
 

L'action du syndicat se concentre exclusivement sur une interpellation directe de la Direction Générale pour obtenir le versement des avances de Tabaski.


Ces fonds, attendus par l'ensemble du personnel, sont considérés comme un droit et un appui social indispensable pour permettre aux familles de préparer la grande fête religieuse dans la dignité. Le retard actuel, selon les informations transmises par la Direction, est strictement lié à un problème technique au niveau de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT).

 

Le syndicat des travailleurs de la SAED privilégie pour l'heure le suivi du dossier administratif auprès des autorités compétentes. 


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