Ranérou : Inauguration de mini-centrales solaires 2.0 pour désenclaver électriquement le Ferlo

Le département de Ranérou, au nord du Sénégal, vient de franchir une étape majeure vers l'accès universel à l'énergie. Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a procédé ce mardi à l’inauguration de deux mini-centrales solaires de dernière génération (2.0) dans les villages de Dayane Sélé et Dayane Kodiolé, situés dans la commune de Vélingara Ferlo. Ce projet structurant permet de raccorder immédiatement plus de 90 ménages qui vivaient jusqu'ici hors réseau.





Financé par un consortium de partenaires stratégiques, dont l’Union européenne (UE), l’ambassade d’Allemagne et la GIZ pour un montant global de 60,3 milliards de francs CFA, ce programme ne se limite pas à l'éclairage domestique. Le ministre a souligné que ces infrastructures sont de véritables catalyseurs économiques. À Dayane, l'arrivée de l'électricité a déjà permis l'installation de moulins à mil, de vulcanisateurs et la vente de glace — dont le prix a chuté drastiquement depuis l'installation des centrales.





Une avancée technologique : Le pari du Lithium

La particularité de ces mini-centrales réside dans leur conception technologique. Contrairement aux anciens modèles dont les batteries s'épuisaient après cinq ans, ces unités 2.0 sont équipées de batteries au lithium. Cette innovation garantit une durée de vie de dix ans, doublant ainsi la rentabilité et la durabilité de l'investissement pour les populations rurales du Ferlo.





Lors de cette cérémonie, en présence du gouverneur de Matam et des ambassadeurs de l'UE et d'Allemagne, Birame Soulèye Diop a lancé un appel ferme à la SENELEC. Il a exhorté l'opérateur national à redoubler d'efforts pour livrer l'électricité dans chaque recoin du pays, en dépassant les contraintes d'enclavement ou de distance. Pour le gouvernement, l'accès universel n'est plus une simple promesse, mais une réalité technologique portée par des partenariats internationaux de confiance.





MS/NDARINFO



