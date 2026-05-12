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"Saint-Louis Jazz, histoire d’un festival 1991-2004" : Abdou Khadre Diallo ressuscite l'âge d'or du jazz à Ndar

Mardi 12 Mai 2026 - 21:49

"Saint-Louis Jazz, histoire d’un festival 1991-2004" : Abdou Khadre Diallo ressuscite l'âge d'or du jazz à Ndar

L’écrivain saint-louisien et hôtelier Abdou Khadre Diallo vient de publier aux éditions L’Harmattan un ouvrage intitulé ‘’Saint-Louis Jazz, histoire d’un festival 1991-2004’’, renseigne l'APS. Ce récit captivant retrace l’épopée d’un événement devenu emblématique, depuis sa première édition en 1991 au "Peyrissac" jusqu'à son ancrage définitif dans le patrimoine mondial.
 

L’auteur, qui a vécu cette aventure de l'intérieur en tant que directeur général du festival et membre fondateur du GRIF (Groupe d’initiative pour le festival de Jazz), raconte comment une "utopie" portée par une poignée de passionnés s'est transformée en une réalité incontournable. Le livre explore les différentes scènes qui ont accueilli les têtes d'affiche internationales, de la mythique place Faidherbe (aujourd'hui Baya Ndar) au Quai des Arts.
 

Une exploration magistrale de l'âme du Jazz

 

Préfacé par Jean-Michel Seck, l'ouvrage ne se contente pas d'une chronologie linéaire. Il propose une véritable immersion dans l'esthétique du jazz, en s'appuyant sur les définitions des musiciens eux-mêmes et des érudits qui ont établi les racines profondément africaines de cette musique. Jean-Michel Seck souligne la "verve" de l'auteur qui déroule un long papyrus de souvenirs, peuplé de "soleils" et "d'étoiles" qui ont illuminé les nuits saint-louisiennes.
 

Le professeur de philosophie Alpha Amadou Sy note, quant à lui, la pertinence de l'essai pour analyser comment ce projet "fou" est devenu un moteur essentiel du tourisme à Saint-Louis. Pour lui, l'auteur et ses compagnons de route ont su faire preuve d'un courage exemplaire pour convaincre le monde de l'opportunité de faire de ce festival un vecteur de promotion pour la destination Nord.
 

Un auteur ancré dans son terroir

 

Abdou Khadre Diallo n'est pas seulement un observateur, c'est un acteur majeur du rayonnement de sa ville natale. Outre ses responsabilités passées au sein de l'Association Saint-Louis Jazz et de l'Office du Tourisme (OTSL), il s'investit depuis 1991 dans l'hôtellerie locale. Ce livre est le témoignage d'un homme dont la vie se confond avec l'évolution culturelle et économique de l'île, offrant aux lecteurs une facette merveilleuse de l'histoire contemporaine du Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 



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