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L'APIX et AVENIR PHARMACYS lancent la première unité pharmaceutique à Diass

Mardi 12 Mai 2026 - 14:43

L'APIX et AVENIR PHARMACYS lancent la première unité pharmaceutique à Diass

Un tournant historique vient d'être amorcé pour l'industrie médicale sénégalaise. L'APIX-ZES a officiellement signé un contrat de réservation avec la société AVENIR PHARMACYS pour l'implantation de la toute première unité industrielle pharmaceutique au sein de la Zone Économique Spéciale Intégrée de Diass (ZESID).

Cet accord matérialise l'ambition déclinée dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui place la production locale de médicaments au sommet des priorités stratégiques de l'État.
 

Le Directeur Général de l'APIX, Bakary Segne Bathily, a rappelé l'urgence de cette mutation : le Sénégal importe actuellement plus de 95 % de ses médicaments et 99 % de ses vaccins. En 2025, cette dépendance a coûté à la nation la somme préoccupante de 244 milliards de FCFA d'importations. Face à un marché africain en pleine explosion — projeté à 122 milliards de dollars d'ici 2032 — le Sénégal refuse de rester un simple spectateur et compte porter sa part de production locale à 50 % d'ici 2035.
 

Le projet porté par AVENIR PHARMACYS s'inscrit précisément dans cette dynamique de reconquête. Avec un investissement initial de 9 milliards de FCFA, prévu pour grimper jusqu'à 40 milliards à terme, l'usine s'étendra sur 4 hectares. Ce complexe industriel ne se contentera pas de produire ; il sera spécialisé dans les médicaments essentiels et stratégiques tels que les solutions glucosées, les solutés injectables (sérum salé, Ringer Lactate) et des antibiotiques critiques comme le Métronidazole ou la Ciprofloxacine.
 

Au-delà de la production, le site intégrera une plateforme logistique d'envergure et une unité dédiée aux dispositifs médicaux. L'objectif final est double : répondre aux besoins immédiats de santé des populations sénégalaises et positionner le pays comme un hub logistique sous-régional. Le Sénégal ambitionne d'assurer 20 % de la distribution pharmaceutique en Afrique de l'Ouest dès 2035, transformant ainsi la ZES de Diass en véritable poumon de la souveraineté sanitaire régionale.
 

MS/NDARINFO
 



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