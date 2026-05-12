Sortie de la 49e promotion de l’ENP : Le ministre Mouhamadou Bamba Cissé prône l'humanité et le droit

Une nouvelle vague de forces de l'ordre s'apprête à investir le terrain. Ce mardi 12 mai 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a présidé la cérémonie de sortie de la 49e promotion de l’École nationale de police (ENP). Devant les 261 récipiendaires — commissaires, officiers et sous-officiers — le ministre a tenu un discours empreint de solennité, rappelant que le port de l'uniforme n'est pas un privilège mais une « lourde responsabilité ».





Placée sous le signe du « sacerdoce », cette intégration dans la fonction publique policière doit reposer sur trois piliers fondamentaux : le droit, l’exemplarité et l’humanité.



Pour Mouhamadou Bamba Cissé, le droit doit être le « bouclier » de l'agent, tandis que l'humanité doit guider chaque intervention. « Derrière chaque intervention, sachez qu’il y a un citoyen, qu’il y a des enfants, qu’il y a une famille », a-t-il insisté, appelant à un équilibre constant entre fermeté et empathie.





L'héritage du parrain Baba Yaradou

La promotion a été baptisée du nom du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, une figure emblématique de la Police nationale. Ancien Commissaire central de Dakar et ex-directeur de la Sécurité publique (1991-1997), le parrain est cité comme un modèle d'engagement et d'honneur. La commissaire divisionnaire Sanou Diouf, directrice de la formation, a invité les jeunes diplômés à s'inspirer de cette carrière exemplaire pour affronter la rudesse du terrain.





Conscient de la complexité des procédures et de la montée de la criminalité, le ministre de l'Intérieur a promis de veiller à la mise à disposition de moyens techniques, juridiques et matériels accrus. Il a également assuré les agents d'une « protection morale » face aux difficultés du métier. « On ne vous demandera pas seulement d’être efficaces. On vous demandera aussi d’être justes », a conclu le ministre, résumant ainsi la noblesse attendue de cette nouvelle génération de gardiens de la paix.





MS/NDARINFO





