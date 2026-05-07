ITIE : Le Sénégal brille avec 89 points, Bassirou Diomaye Faye exige des retombées concrètes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jeudi au Palais le Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), à l’occasion de la présentation des résultats de la troisième validation du Sénégal selon la Norme ITIE 2023. Avec un score de 89 points sur 100 et la mention « Très Bon », le Sénégal consolide sa position parmi les références mondiales en matière de gouvernance extractive. Ce succès intervient dans un contexte stratégique marqué par la perception des premiers revenus pétroliers et gaziers issus des projets Sangomar et GTA.



Le chef de l’État a toutefois souligné que la transparence ne prend tout son sens que lorsqu’elle produit des effets concrets pour les populations. Pour traduire cette vision en actes, il a insisté sur la nécessité d’assurer des transferts effectifs vers les collectivités territoriales et de garantir un suivi rigoureux des titres miniers et pétroliers. Le Président a également ordonné l’achèvement du registre des bénéficiaires effectifs ainsi que la publication régulière de données fiables et accessibles à tous les citoyens.





Par ailleurs, le président de la République a appelé à un renforcement des capacités analytiques du Comité national de l’ITIE afin d’améliorer le suivi de la gouvernance des ressources extractives. Selon lui, les richesses tirées du sous-sol doivent impérativement contribuer à renforcer la cohésion nationale, réduire les inégalités et consolider la souveraineté économique du pays. Cette approche vise à transformer les ressources naturelles en leviers de développement durable et inclusif.





Le score obtenu constitue, selon le Chef de l'État, moins un aboutissement qu’une base solide pour poursuivre les efforts en faveur d’une gestion irréprochable, redevable et utile des ressources naturelles du Sénégal. Cette exigence de performance doit guider l'action gouvernementale pour assurer que l'exploitation des hydrocarbures et des mines profite directement à l'économie réelle et au bien-être social des populations sénégalaises.





MS/NDARINFO



