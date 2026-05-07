Ministère de la Justice : Me Tanor Diamé nommé Conseiller technique par Yassine Fall

Me Tanor Diamé rejoint officiellement l’équipe restreinte du Garde des Sceaux. Par un arrêté signé le 30 avril 2026, la Ministre de la Justice, Madame Yassine Fall, a nommé l’avocat en qualité de Conseiller technique au sein de son Cabinet.





Cette nomination vient renforcer les capacités stratégiques du ministère dans un contexte de réformes judiciaires majeures entreprises par le nouveau gouvernement.







L’annonce a été partagée par Me Tanor Diamé lui-même, qui a exprimé sa gratitude envers l'autorité pour la confiance placée en sa personne. Dans un message adressé à ses proches et soutiens, l'avocat a sollicité des prières pour mener à bien cette mission délicate au service de l'État.



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