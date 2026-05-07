Saint-Louis : l'ex-rue Fageot devient officiellement la Rue Aboubacar Sedikh SY.

La rue IN-54 (Ex rue Fageot / île nord) de Saint-Louis portera désormais le nom de Rue Aboubacar Sedikh SY. Cette décision, adoptée par le Conseil municipal lors de sa séance du samedi 14 mars 2026, a été officiellement notifiée par le Maire Amadou Mansour FAYE le 29 avril 2026. Par cet acte solennel, la municipalité souhaite rendre hommage à la mémoire d'un digne fils de Ndar dont l'action et l'engagement ont contribué de manière significative au rayonnement de la cité.





Natif de Saint-Louis, Aboubacar Sedikh Sy s'est distingué dès sa jeunesse par une brillance intellectuelle rare, ce qui lui a valu les surnoms de « SY Larousse » par ses professeurs et de « SY la Science » durant ses études supérieures en France. Après avoir intégré les classes préparatoires aux grandes écoles (Maths Sup / Maths Spé) à Brest, il est sorti diplômé de l'ISTOM du Havre et de l'Université de Haute Alsace avec des spécialisations en Économie, Transport, Logistique et Marketing.De retour au Sénégal, il a mis son expertise au service de grandes structures telles que la Sotiba-Simpafric et le groupe Socopao-Sénégal, avant de devenir un pionnier de l'enseignement privé. En 1993, il lance le Groupe Supdeco Dakar, la première Business School du Sénégal, dont il était le PDG Fondateur.







Son influence économique l'a conduit à assumer de hautes responsabilités, notamment au sein du Conseil Présidentiel de l'Investissement et comme Vice-président de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD).L'hommage de la ville de Saint-Louis célèbre également l'homme d'action passionné, qui a présidé avec succès La Linguère de Saint-Louis pendant 11 ans, remportant sous son mandat la Coupe du Sénégal et le Championnat de la Ligue Professionnelle.





Décoré au grade d'Officier de l'Ordre National du Lion en 2023 et désigné Personnalité de l'année 2014 par les internautes de ndarinfo.com, Aboubacar Sedikh Sy laisse un héritage de dévouement et de service à la communauté que cette nouvelle dénomination entend transmettre aux générations futures.





MS/NDARINFO

