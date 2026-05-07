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OPINION - Réflexion sur le jeu politique. Par Mamadou Diallo Poulo Dierry

Jeudi 7 Mai 2026 - 17:29

OPINION - Réflexion sur le jeu politique. Par Mamadou Diallo Poulo Dierry
Laissons le temps au temps pour une meilleure appréciation du jeu politique impulsé par le Président et son Premier ministre.
Monsieur le Président, le peuple semble s’être progressivement détaché du slogan « Diomaye moy Sonko » depuis votre prestation de serment. Désormais, vous serez l’unique responsable du bilan qui sera présenté au peuple à la fin de votre mandat. La raison doit primer sur l’émotion pour préserver les piliers d’un État fort.



En tant que Président de la République, chef suprême des armées et garant de l’indépendance de la magistrature, vous définissez la politique économique du pays dans le respect de la séparation des pouvoirs, fondement de toute démocratie. Le pouvoir exécutif doit être exercé avec lucidité, sans renier les promesses électorales.


Le symbole du balai, mis en avant lors de la campagne présidentielle de 2024, doit aujourd’hui servir à corriger les dérives et à atténuer toute perception de dualité au sommet de l’État. Le peuple reste dans l’attente d’une accélération concrète dans la réalisation des engagements pris.

L’apaisement de l’espace politique peut être considéré comme une victoire, face à une opposition qui se montre responsable. Soyons les boucliers du Président, qui, par son pragmatisme républicain, renforce la démocratie à travers le dialogue inclusif. Sa volonté de bâtir un Sénégal uni, où chaque citoyen peut s’exprimer, mérite d’être saluée.


Le code consensuel de 1992 demeure un socle important pour le renouveau du jeu politique sénégalais. Les avant-projets de loi soumis au peuple illustrent l’attention portée par le Président aux aspirations citoyennes.


Cependant, le pouvoir législatif mérite d’être repensé. Le citoyen peine à s’y retrouver, face à des députés souvent perçus comme plus engagés envers leur parti que envers le peuple. L’intégration de représentants de la société civile au Parlement pourrait constituer une avancée majeure. Ces derniers joueraient un rôle d’alerte et de relais des préoccupations populaires, renforçant ainsi la démocratie participative.

Quant au pouvoir judiciaire, longtemps exposé aux pressions politiques, il semble amorcer une nouvelle dynamique. Le Président, en sa qualité de garant de l’indépendance de la justice, doit maintenir une position d’équilibre. Les magistrats, dans leur ensemble, aspirent à préserver leur dignité et à ne plus être perçus comme des instruments du pouvoir.

Aujourd’hui, la justice tend à se repositionner comme un pilier crédible de l’État de droit. Le principe d’égalité devant la loi doit rester une priorité absolue pour garantir la confiance des citoyens et favoriser le développement économique.

Le Président s’est montré à la hauteur des attentes sur plusieurs questions, en répondant sans détour. Il incarne, à travers ses principes, un Président au service de tous les Sénégalais, sans distinction politique.

Monsieur le Président, concentrez-vous sur l’essentiel. Le peuple sénégalais, résilient et engagé, garde espoir. Ce sont les actes, accompagnés de paroles sincères, qui continueront de nourrir cette confiance et de mobiliser les citoyens pour le développement du pays


Mamadou Diallo Poulo Dierry 




 


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