Gamou NDAR 2026 : Sécurité et logistique renforcées pour le rendez-vous de Serigne Babacar Sy

Prévu pour le 2 mai prochain, le ,Gamou Serigne Babacar Sy de Ndar fait l'objet d'une attention particulière des autorités. Lors d'un CRD qui a réuni les chefs de services régionaux et le comité d'organisation, le Gouverneur Al Hassan SALL a rassuré les fidèles sur le déploiement de toutes les dispositions nécessaires pour garantir le succès de l'événement.





Sécurité, eau et santé : des engagements fermes

Les discussions ont porté sur les points névralgiques de l'organisation, notamment l'adduction d'eau, la couverture sanitaire, la sécurité des pèlerins et les capacités d'hébergement. Le Gouverneur Al Hassan Sall a rappelé que des instructions fermes ont été transmises aux différents services pour une prise en charge efficace des doléances exprimées.





« Toutes les dispositions seront prises pour assurer une bonne tenue de cet événement qui tient à cœur les plus hautes autorités du pays », a martelé le gouverneur, soulignant le caractère stratégique de cette célébration pour la ville de Saint-Louis.







La satisfaction du comité d’organisation

De son côté, Samba Seck dit Bathie, Président de la fédération des Dahiras Tidiane de Saint-Louis et banlieue, a exprimé sa profonde gratitude envers l'administration régionale. Il a salué l'engagement constant du Gouverneur Sall et la détermination des services techniques mobilisés. En conclusion du CRD, il a lancé un appel aux pèlerins, les invitant à la piété et au respect scrupuleux des enseignements du parrain de l'événement, Serigne Babacar Sy, tout en se félicitant de la synergie d'actions constatée entre le comité et l'État.





MS/NDARINFO



