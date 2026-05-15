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Ismaila Madior Fall saisit la Cour de la CEDEAO et demande la suspension des poursuites

Vendredi 15 Mai 2026 - 09:18

Ismaila Madior Fall saisit la Cour de la CEDEAO et demande la suspension des poursuites
L'affaire Ismaila Madior Fall prend une dimension diplomatique et régionale. Poursuivi devant la Haute Cour de Justice pour une tentative présumée de corruption portant sur 50 millions de FCFA, l'ancien Garde des Sceaux a officiellement porté le fer devant la Cour de Justice de la CEDEAO. Selon les informations de L'Observateur de ce vendredi 15 mai 2026, sa requête a été enregistrée le 11 mai, et l'État du Sénégal dispose désormais de 15 jours pour répliquer.


Défendu par Me Ciré Clédor Ly, l'ancien ministre a activé trois leviers juridiques simultanés : une plainte au fond, une procédure accélérée et une requête en référé. Cette dernière vise des mesures conservatoires urgentes, notamment la levée de son assignation à résidence sous surveillance électronique et la suspension immédiate des procédures engagées au niveau national en attendant l'arbitrage communautaire.


La ligne de défense du professeur de droit est sans équivoque : elle dénonce une procédure "dépourvue de base légale". Me Ciré Clédor Ly soutient que l'ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne, n'avait pas la qualité requise pour saisir l'Assemblée nationale en vue de la mise en accusation, un rôle qui incomberait, selon lui, exclusivement au Procureur général près la Cour suprême.


Au-delà des vices de forme, la défense invoque une violation flagrante du principe de séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux. Elle accuse l'exécutif d'avoir interféré dans l'enquête et d'avoir bafoué la présomption d'innocence. En saisissant la CEDEAO, Ismaila Madior Fall espère faire constater que son droit à un procès équitable a été compromis, transformant ce procès national en un test majeur pour le respect des instruments internationaux par les nouvelles autorités sénégalaises.


MS/NDARINFO

 


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