En clôture de la Semaine nationale de la jeunesse à Mbour, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a tenu un discours de fermeté sur les questions de souveraineté culturelle et de législation nationale. À quelques mois de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) à Dakar, le chef du gouvernement a réaffirmé que les lois du Sénégal s'appliqueraient sans distinction, malgré les inquiétudes exprimées par certaines chancelleries étrangères.





Revenant sur une audience avec un ambassadeur occidental préoccupé par le durcissement de la législation sur l'homosexualité, Ousmane Sonko a rapporté la teneur de leurs échanges. Face aux interrogations du diplomate sur la sécurité des athlètes, le Premier ministre a été catégorique : si tout sportif venant exclusivement pour la compétition est le bienvenu et pourra exercer librement son activité, aucun traitement de faveur ne sera accordé en dehors du cadre sportif. « Si une personne venait pour d'autres motifs que le sport, la loi du pays s'appliquera à elle, comme elle s'applique à tout le monde », a-t-il martelé, rappelant la primauté du droit sénégalais sur les pressions extérieures.





Le chef du gouvernement a profité de cette tribune pour dénoncer ce qu'il qualifie de « gangrène pour la société », liant le phénomène de l'homosexualité à une dérive vers l'enrichissement facile et à l'appât du gain au détriment du travail. Selon lui, ces pratiques, qu'il juge contraires aux repères religieux et culturels du pays, sont souvent motivées par des « pratiques douteuses » et une impatience face à la réussite sociale.





Exhortant la jeunesse à la résistance culturelle, Ousmane Sonko a appelé les jeunes Sénégalais à être des « représentants dignes et fiers » de leur identité. Ce discours, qui intervient dans un contexte de préparation d'un événement planétaire, marque la volonté des autorités de la transition de ne concéder aucune remise en cause des valeurs sociales sénégalaises sous couvert d'exigences internationales. Le Premier ministre a conclu en rappelant que la résilience de la nation passait par le respect de ses propres lois et de ses fondements moraux.





MS/NDARINFO



