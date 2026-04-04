Saudi Pro League : Sadio Mané claque un doublé et porte Al Nassr vers le titre

Sadio Mané a retrouvé toute sa superbe ce vendredi lors de la 27ᵉ journée avancée de la Saudi Pro League. L'international sénégalais a été l'un des grands artisans de la large victoire d'Al Nassr face à Al Najma (5-2), signant à cette occasion son premier doublé de la saison. Une performance XXL qui permet à son club de consolider sa position de leader au classement général.





L'ailier des Lions de la Teranga a débloqué la situation pour les siens dans un moment charnière de la rencontre. Alors que les deux équipes étaient au coude-à-coude, Mané a inscrit un but qualifié de « sublime » dans le temps additionnel de la première période (45ᵉ+9), permettant à Al Nassr de regagner les vestiaires avec l'avantage (2-1). Ce but a agi comme un déclic pour le club de Riyad, qui a ensuite déroulé son football en seconde période.





Le festival offensif a également été marqué par un doublé du Portugais Cristiano Ronaldo, avant que Sadio Mané ne vienne porter l'estocade finale. Dans les ultimes instants du match (temps additionnel de la seconde période), la star sénégalaise a scellé le score en inscrivant le cinquième but de son équipe. Avec ces deux réalisations, Sadio Mané porte son compteur personnel à 11 buts cette saison en championnat, confirmant son retour en forme au meilleur moment de la compétition.





Grâce à ce succès, Al Nassr trône désormais seul en tête de la Saudi Pro League avec 70 points au compteur. Si la formation de Mané compte un match de plus que ses poursuivants, elle met une pression considérable sur Al Hilal de Kalidou Koulibaly (64 points) et Al Ahli d’Édouard Mendy (62 points). Cette victoire nette et sans bavure envoie un message fort à la concurrence : Al Nassr et son duo de feu Ronaldo-Mané sont plus que jamais candidats à leur propre succession.





MS/NDARINFO



